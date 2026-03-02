Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола сорт "Брент" скочи с 14%
Чете се за: 00:50 мин.
Американският лек суров петрол също отчете двуцифрено увеличение
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Цените на петрола скочиха рязко след ескалацията в Близкия изток. Основният за Европа сорт Брент поскъпна до най-високото си равнище от януари миналата година. Цената му се повиши с 14% в първите минути на търговията до 82 долара за барел.
Американският лек суров петрол също отчете двуцифрено увеличение. След първоначалния скок, котировките се понижиха леко, но останаха с около 9% по-високи от предишната пазарна сесия.
Вчера страните от ОПЕК+ решиха да увеличат дневния добив, за да предотвратят недостиг и да ограничат прекомерни ценови скокове.