БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРЪТ СРЕЩУ ИРАН

Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола сорт "Брент" скочи с 14%

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази

Американският лек суров петрол също отчете двуцифрено увеличение

Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола сорт "Брент" скочи с 14%
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Цените на петрола скочиха рязко след ескалацията в Близкия изток. Основният за Европа сорт Брент поскъпна до най-високото си равнище от януари миналата година. Цената му се повиши с 14% в първите минути на търговията до 82 долара за барел.

Американският лек суров петрол също отчете двуцифрено увеличение. След първоначалния скок, котировките се понижиха леко, но останаха с около 9% по-високи от предишната пазарна сесия.

Вчера страните от ОПЕК+ решиха да увеличат дневния добив, за да предотвратят недостиг и да ограничат прекомерни ценови скокове.

#ОПЕК+ #Близък изток #петрол #цена #конфликт

Водещи новини

Конфликтът в Близкия изток: Ударите ще продължат до постигане на целите, заяви Тръмп
Конфликтът в Близкия изток: Ударите ще продължат до постигане на...
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Надежда Нейнски: Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран да се върне на масата на преговорите Надежда Нейнски: Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран да се върне на масата на преговорите
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола сорт "Брент" скочи с 14% Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола сорт "Брент" скочи с 14%
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в първия...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Българка в Израел: Живеем непрекъснато в напрежение, държавата е...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
След ударите срещу Иран: Великобритания ще позволи на САЩ да...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Лавинен бюлетин предупреждава любителите на планината за опасности
Чете се за: 02:25 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ