Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола сорт "Брент" скочи с 14%

Цените на петрола скочиха рязко след ескалацията в Близкия изток. Основният за Европа сорт Брент поскъпна до най-високото си равнище от януари миналата година. Цената му се повиши с 14% в първите минути на търговията до 82 долара за барел.

Американският лек суров петрол също отчете двуцифрено увеличение. След първоначалния скок, котировките се понижиха леко, но останаха с около 9% по-високи от предишната пазарна сесия.

Вчера страните от ОПЕК+ решиха да увеличат дневния добив, за да предотвратят недостиг и да ограничат прекомерни ценови скокове.