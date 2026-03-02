БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 03:20 мин.

УДАРЪТ СРЕЩУ ИРАН

Надежда Нейнски: Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран да се върне на масата на преговорите

Чете се за: 02:00 мин.
Служебният външен министър участва в извънредно видеоконферентно заседание на Съвет "Външни работи"

Надежда Нейнски: Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран да се върне на масата на преговорите
Снимка: МВнР
Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран в необходимостта от връщане на масата на преговорите и отказ от ядрената му програма и програмата за развитие на балистични ракети, както и от спиране на подкрепата за руската военна агресия срещу Украйна. Това е заявила служебният външен министър Надежда Нейнски при участието си в извънредно видеоконферентно заседание на Съвет "Външни работи" на 1 март, на което е обсъдена ситуацията в Близкия изток, съобщи днес пресцентърът на МВнР.

Нейнски е подкрепила провеждането на съвместно заседание на министрите на външните работи на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива. Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация, е подчертала Нейнски.

Министрите на външните работи са изразили силно безпокойство от ескалацията на военните удари в региона и последиците за регионалната и европейската сигурност. Била е изразена силна подкрепа за партньорите на ЕС в Залива след ударите на Иран. Потвърдена бе необходимостта от спазване на принципите на международното право и Устава на ООН, посочват от МВнР.

Участниците във видеоконферентната среща са подчертали, че Иран трябва да се върне на масата на преговорите, както и да изпълни всички задължения по линия на Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

Министрите са обменили информация относно проведените до момента дипломатически контакти със страните от региона и са се ангажирали да продължат тясната координация помежду си, включително по отношение на сигурността на европейските граждани и тяхната евакуация.

#министър Надежда Нейнски #ударите срещу Иран #война в Близкия изток #напрежението в Близкия Изток

