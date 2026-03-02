Конфликтът в Близкия изток: Ударите ще продължат до постигане на целите, заяви Тръмп

При израелската офанзива по цели на Хизбула в Ливан са убити повече от 30 души, а над 140 са ранени. Тя е в отговор на ракетно нападение на ливанската шиитска организация срещу северен Израел. Израелският министър на отбраната Израел Кац нарече генералния секретар на Хизбула Наим Касем "цел за елиминиране". Продължават и ударите срещу Иран, както и атаките на Техеран в съседни държави. Във видеообръщение в социалната си мрежа президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че бойните действия ще продължат до постигането на целите, а официален Техеран изключи преговори с Вашингтон.

Дълги колони от автомобили се образуваха в ранните часове в Ливан. Хората бягат, след като израелската армия разшири военната си кампания, нанасяйки удари по цели на "Хизбула" - един от основните съюзници на Техеран в Близкия изток. Израел нареди и евакуация на повече от 50 населени места.

Еял Замир, началник на Генералния щаб на Израел: „Трябва да се подготвим за много продължителни дни на бойни действия. Това изисква силна отбранителна готовност и устойчива настъпателна готовност, като действаме на непрекъснати вълни."

След 07.00 ч. в Израел, включително Тел Авив и Йерусалим, се задействаха сирени за въздушно нападение. Малко след полунощ ирански дрон "Шахед" се приближи до британска военна база в Кипър, нанасяйки минимални щети. Базата в Акротири е най-голямата военна база на Великобритания в региона.

Никос Христодулидис, президент на Кипър: "Искам да бъда ясен - нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция."

Преди атаката британският премиер Киър Стармър обяви, че Лондон е одобрил американско искане за използването на британски бази за атаки срещу ирански ракетни обекти. Но уточни, че Лондон няма да участва в настъпателни действия в Иран.

Киър Стармър, министър-председател на Великобритания: "Решихме да приемем тази молба, за да попречим на Иран да изстрелва ракети в региона, да убива невинни цивилни, да излага на риск живота на британски граждани и да нанася удари по страни, които не са замесени в конфликта."

Нови експлозии се чуха в Абу Даби, Дубай, Доха и Манама. Американското посолство в Бахрейн предупреди за потенциални терористични атаки срещу американски граждани в чужбина.

Дим се издига около американското посолство в Кувейт. Паднали са американски изтребители, но пилотите са невредими, съобщи кувейтският министър на отбраната. Базата Али ал Салем е била подложена на иранска ракетна атака. Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия.

Настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици или по-малко, смята президентът на Съединените щати Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Бойните операции ще продължат до постигането на всичките ни цели. Те можеха да направят нещо преди две седмици, но не успяха. По-рано централното командване съобщи, че трима американски военнослужещи са загинали в боя. За съжаление, вероятно ще има още, но ще направим всичко възможно това да не се случи. Америка ще отмъсти за смъртта им и ще нанесе най-тежкия удар на терористите, които са обявили война на самата цивилизация."

Тръмп призова Революционната гвардия, иранските военни и полиция да сложат оръжие, в противен случай ще се изправят пред сигурна смърт. Той заяви, че ще разговаря с иранските лидери, без да уточни с кои и кога. Техеран отхвърли тази възможност.

Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран: "Няма да водим преговори със Съединените щати. Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили. Иран се защитава. Въоръжените сили на Иран не започнаха агресията."

Повече от хиляда ирански цели са били поразени през първите 24 часа от операцията "Епична ярост", съобщи централното командване на Съединените щати.