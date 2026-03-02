БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно

от БНТ , Източник: БГНЕС
Общество
Това заяви ръководителят на Координационния център към механизма за еврото Владимир Иванов

преходният период въвеждане еврото преминат успешно
Снимка: БГНЕС
Процесът по приемането на еврото в България де факто е приключил, де юре не. Идеално обезпечено е паричното обращение в страната с еврови купюри. 87% от левовете са прибрани в БНБ. В обращение остават 3,9 млрд. лева в банкноти и монети. Преминахме през преходния период. Това заяви ръководителят на Координационния център към механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

снимка: БТА

За периода 23 – 27 февруари в "Български пощи" са реализирани 13 072 операции на обща стойност 15 млн. лева. Пуснатите в обращение евробанкноти и евромонети до момента са на обща стойност над 7,5 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От началото на година до 27 февруари в МВР са регистрирани 163 случая за опити на прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти.

