ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лавинен бюлетин предупреждава любителите на планината за опасности

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Той се издава всеки ден, като освен за Пирин информация вече има и за Витоша

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Лавинен бюлетин предупреждава любителите на планината за опасности. Той се издава за Пирин всеки ден между 8.00 и 8.30 часа. Сред проблемите в първите дни на март са високите температури, които могат да доведат до свличания на натрупания сняг. Вече освен в Пирин лавината опасност се измерва и в Витуша, а се очаква до края на сезона за има информация и за Рила.

Андрей Балевски, лавинен експерт, Българска лавинна асоциация: "Имахме доста сериозна снежна покривка. Тя продължава да е над 2 метра тук, в Пирин. Имаше повишена лавинна опасност, която е рядко, над три последователни дни имаше четвърта степен, която е четвърта от 5. Почти най-високата. За щастие, за момента нещата малко се укротиха, ако мога така да кажа. Наблюдават се вече тенденцията към пролетни процеси. Тоест сутрин може да нямаме почти никаква лавинна опасност, да е ледено, да може да се подхвъзне човек, да има такава опасност по-скоро. А в следобедните часове на огрените склонове, тъй като УВ-фактора се повишава, слънцето е много силно вече, все пак сме в март месец, може да има повишена лавинна опасност."

Причината за това до момента да няма измервания на лавинната опасност в Рила е, че трябва да се обучат хора, защото информацията, която се събира, е много специфична и трябва да се събира ежедневно. По думите на Андрей Балевски, за другия зимен сезон ще има готовност на ключовите места, където има най-голяма посещаемост от туристи, скиори и сноубордисти, да има полигони за измерване на лавинната опасност. От Планинската спасителна служба не отчитат лавинни инциденти през този сезон. Те препоръчват на любителите на планината да се информират от лавинния бюлетин, за да се предотвратят нещастни случаи:

Александър Весков, председател на Управителния съвет на Планинската спасителна служба на БЧК: " Надявам се, че с бюлетините, които пускат от Лавинната асоциация, които така стават все по-популярни, надявам се, че стигат до повече хора и хората се съобразяват с този лавинен бюлетин. Целта на лавинния бюлетин е превенция, което, ако успеем да стигнем до достатъчно много хора, ако успеем да накараме двама от 10 да се съобразят с лавинния бюлетин, за нас ще бъде успех."

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков

#лавинен бюлетин #предупреждение #опасност #лавини

