Заради 3 март ограничават трафика през прохода Шипка

Спира се транзитния трафик по пътя Габрово – Казанлък, в района на Шипченския проход. Ограничението е в сила от 20:00 часа днес до 18.00 часа утре. Поводът – честването на Националния празник на Блгария – 3 март.



От АПИ съобщават, че трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. Алтернативният маршрут е Русе- Велико Търново – Дебелец – прохода на Републиката – Гурково и обратно. Шофьорите пътуващи от Габрово и северозапада могат да ползват маршрута Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно. За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по първокласния път Калофер - Казанлък – оттам по пътя Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел „Мъглиж“. Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт. Утре в празничния 3 март от 6 до 12:30 часа ще има едноспосочно движение от Габрово и Казанлък към връх Шипка. А от 12.30 до 18.00 часа автомобилите от върха отново ще се движат до Габрово и Казанлък.