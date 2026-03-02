БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Заради 3 март ограничават трафика през прохода Шипка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Шипка - паметник - Трети март
Снимка: БНТ
Слушай новината

Спира се транзитния трафик по пътя Габрово – Казанлък, в района на Шипченския проход. Ограничението е в сила от 20:00 часа днес до 18.00 часа утре. Поводът – честването на Националния празник на Блгария – 3 март.

От АПИ съобщават, че трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. Алтернативният маршрут е Русе- Велико Търново – Дебелец – прохода на Републиката – Гурково и обратно. Шофьорите пътуващи от Габрово и северозапада могат да ползват маршрута Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно. За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по първокласния път Калофер - Казанлък – оттам по пътя Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел „Мъглиж“. Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт. Утре в празничния 3 март от 6 до 12:30 часа ще има едноспосочно движение от Габрово и Казанлък към връх Шипка. А от 12.30 до 18.00 часа автомобилите от върха отново ще се движат до Габрово и Казанлък.

#3 март #ограничаване #прохода "Шипка" #трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
2
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
4
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
6
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Регионални

София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)
София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)
Няма увеличение на толтаксите от 1 март Няма увеличение на толтаксите от 1 март
Чете се за: 01:10 мин.
Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта
Чете се за: 01:20 мин.
С шествие близки и приятели на студентката Вероника отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство С шествие близки и приятели на студентката Вероника отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство
Чете се за: 00:52 мин.
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ) Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ