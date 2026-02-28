Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ)

Двете мечки Гордо и Флоренция, които преди броени дни пристигнаха в България от Аржентина, днес за първи път бяха пуснати в откритата територия на Парка за мечки край Белица. Срещата им с естествената среда се превърна в емоционален момент – за първи път те стъпват върху трева и виждат сняг.

По информация на специалистите от фондация „Четири лапи“ адаптацията на животните протича спокойно и без усложнения. Екипът отчита добър напредък и очаква в следващите седмици Гордо и Флоренция да се почувстват напълно сигурни в новия си дом.

Припомняме, че транспортирането на двете мечки е първото в историята на България, осъществено по въздушен път – важна стъпка в усилията за спасяване и подобряване на условията за живот на диви животни.

Снимки: БНТ и БТА