Близо метър сняг затрупа източното крайбрежие на САЩ (СНИМКИ)

Мартин Гицов
САЩ и Канада
Хиляди домакинства са без ток, има анулирани от 5700 полета

близо метър сняг затрупа източното крайбрежие сащ снимки
Снимка: БТА
Снежна покривка с дебелина до 94 сантиметра в Роуд Айлънд и Масачузетс затрупа източното крайбрежие на Съединените щати.

Някои щати и градове, включително Ню Йорк, въведоха забрана за пътувания в пика на стихията. Прекъснато беше електрозахранването на 600 хиляди домакинства. Вестник "Бостън Глоуб" не отпечата изданието си за първи път в своята 153-годишна история.

Предупрежденията за екстремно зимно време обхванаха район от Северна Каролина до северната част на Мейн. Анулирани бяха повече от 5700 полета към и от Съединените щати. Бурята вече напусна територията на страната и крайбрежните райони на Източна Канада, но силните ветрове се очаква да продължат.

