Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп изрази разочарование от липсата на ентусиазъм у съюзниците на САЩ да откликнат на вчерашния му призив заедно да обезопасят корабоплаването през блокирания Ормузки проток.

След като няколко американски съюзници в Европа и Азия заявиха, че нямат непосредствени планове да се включат, Тръмп ги обвини в неблагодарност. По думите му САЩ от десетилетия ги пазят от външни заплахи, а те не отвръщат със същото. Всъщност, те не са ни необходими, заключи Тръмп и добави, че просто е искал да види как ще реагират. Президентът потвърди, че е поискал отлагане на посещението си в Китай "с около месец", но не заради липсата на отговор от Китай за мисията в Ормузкия проток, а защото трябва да остане във Вашингтон заради войната.