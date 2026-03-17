Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
Американският президент Доналд Тръмп изрази разочарование от липсата на ентусиазъм у съюзниците на САЩ да откликнат на вчерашния му призив заедно да обезопасят корабоплаването през блокирания Ормузки проток.
След като няколко американски съюзници в Европа и Азия заявиха, че нямат непосредствени планове да се включат, Тръмп ги обвини в неблагодарност. По думите му САЩ от десетилетия ги пазят от външни заплахи, а те не отвръщат със същото. Всъщност, те не са ни необходими, заключи Тръмп и добави, че просто е искал да види как ще реагират. Президентът потвърди, че е поискал отлагане на посещението си в Китай "с около месец", но не заради липсата на отговор от Китай за мисията в Ормузкия проток, а защото трябва да остане във Вашингтон заради войната.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Нямаме нужда от никого. Ние сме най-силната държава в света. Имаме най-силната армия в света. Не се нуждаем от тях. Но ми е интересно. Понякога го правя, не защото се нуждаем от тях, а просто за да видя как ще реагират. Защото от години вече казвам, че ако ни потрябват някой път, те няма да се отзоват. Не всички, но повечето няма да се отзоват."