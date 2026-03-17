БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток

Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп изрази разочарование от липсата на ентусиазъм у съюзниците на САЩ да откликнат на вчерашния му призив заедно да обезопасят корабоплаването през блокирания Ормузки проток.

След като няколко американски съюзници в Европа и Азия заявиха, че нямат непосредствени планове да се включат, Тръмп ги обвини в неблагодарност. По думите му САЩ от десетилетия ги пазят от външни заплахи, а те не отвръщат със същото. Всъщност, те не са ни необходими, заключи Тръмп и добави, че просто е искал да види как ще реагират. Президентът потвърди, че е поискал отлагане на посещението си в Китай "с около месец", но не заради липсата на отговор от Китай за мисията в Ормузкия проток, а защото трябва да остане във Вашингтон заради войната.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Нямаме нужда от никого. Ние сме най-силната държава в света. Имаме най-силната армия в света. Не се нуждаем от тях. Но ми е интересно. Понякога го правя, не защото се нуждаем от тях, а просто за да видя как ще реагират. Защото от години вече казвам, че ако ни потрябват някой път, те няма да се отзоват. Не всички, но повечето няма да се отзоват."

#разочарование #Доналд Тръмп #съюзници #обезопасяване #ормузки проток

Водещи новини

Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Посолството на САЩ в иракската столица Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети Посолството на САЩ в иракската столица Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В бюджетна комисия гласуват на второ четене удължителния закон за бюджета В бюджетна комисия гласуват на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разкритие на БАБХ: Плесени и бактерии в част от храните в училищата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Наградите „Оскар“ - тънък хумор и триумф за...
Чете се за: 06:32 мин.
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ