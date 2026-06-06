Изтича срокът за премахване на ограда на строеж в местността „Баба Алино“, РДГ предупреждава за принудително събаряне

Изтича поставеният от Регионалната дирекция по горите (РДГ) срок за премахване на ограда около строеж в местността „Баба Алино“, за който се твърди, че е част от незаконно селище. Към момента съоръжението все още не е премахнато.

От РДГ посочват, че теренът попада в курортна горска територия и поставянето на ограждения е недопустимо.

Тази територия се води курортна гора – лесопарк. По смисъла на Закона за горите дори и това да е част от горска територия, на нея не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и на животни.

Срокът за доброволно премахване изтича в полунощ, като при неизпълнение ще последва принудително премахване от институциите.

По темата в ефира на предаването „Денят започва“ е коментирана и политическа реакция. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов твърди, че още при продажбата на имотите е било ясно, че става дума за незаконно строителство.

Вижте повече в прякото включване.