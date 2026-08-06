Радев за случая в Банско: България няма да толерира езика на омразата

България има дългогодишни традиции на етническа и религиозна толерантност и институциите категорично осъждат проявите на език на омразата, ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Това заяви премиерът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос за инцидента в Банско.

Румен Радев, премиер на България: „Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. През Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме. В традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират. Както при случая от вчера, ние сме реагирали, ние сме осъдили езика на омразата. Но искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни.“

Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научноизследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци, съобщи премиерът Румен Радев при представянето на проекта.

Румен Радев, премиер на България: „Ще се изгради един високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Не само пистата ще запази своята функционалност, ще бъде ремонтирана, удължена. Ще стане и база за подготовка на НСО. Това ще даде тласък, целият този проект, за развитието на общините в региона. Ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 г. – Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от Космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществени и икономически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.“

Премиерът заяви, че това, което се случва, е събирателен образ на икономическата политика на правителството, а именно – инвестиции в икономиката и във високотехнологични производства.

Румен Радев, премиер на България: „Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Успехът на тази инициатива ще се измерва не толкова с обема на инвестициите, не толкова със създадените работни места, а с факта, че по този начин ще развиваме и ще задържаме тук таланта на младите българи. И България ще намери достойно място в индустриите на XXI век.“

По отношение на договора с „Боташ“ премиерът беше лаконичен: