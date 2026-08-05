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Скандал в Банско: Напрежение заради спор между младежи от България и Италия (СНИМКИ)

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 06:12 мин.
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скандал банско напрежение заради спор младежи българия италия снимки
Снимка: БНТ
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Скандал между български и италиански младежи от еврейски произход предизвика сериозна международна реакция. Инцидентът е станал преди три дни в Банско. Според италианците - към тях били отправени нацистки призиви и били заплашвани. Според полицията и управата на хотела, гостите са провокирали минаващите и се държали непристойно. Външното ни министерство разпространи позиция, в която осъди всички прояви на антисемитизъм.

Инцидентът става в късните часове на втори август. Италиански деца от еврейски произход са настанени в хотел в Банско. Започва словесно пререкание между тийнейджърите и българска група младежи, преминаваща пред хотела. Пред италианското издание „Кориере дела Сера“ едно от децата в хотела разказва:

„Не знам защо бяхме набелязани, може би ни видяха да се разхождаме из Банско тези дни с кипа на главите ни, така че ще са разбрали, че сме евреи.“

Според свидетели разпрата продължила около час.

Лазар Улевинов: „Късно вечерта мисля беше, след като свършва джаза и тука станаха едни крясъци, едни викове, но в рамките на половин-един час всичко отшумя.“

Никола Манев: „Не се е стигнало до сблъсък. Обаче, полицията се е намесила навреме.“

От полицията в Банско съобщиха, че групата, настанена в хотела е провокирала няколко пъти по време на престоя си, като младежите се качвали по прозорците, хвърляли предмети по преминаващите и нанесли щети за близо 15 хиляди евро в хотела.

гл. инспектор Християн Пармаков, началник на РПУ Банско: „Може да се предположи, че групата, която е била в хотела е предизвикала преминаващите граждани пред хотела. През тези две седмици неколкократно в районното сме получавали сигнали за непристойното им поведение. Непристойното поведение се изразява в това, че в 23.00 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните, хвърлят разни предмети през терасите, през прозорците.“

Асен Левов, управител на хотела: „Това, което се случи с тази група специфично е, че беше прекалено голяма и сякаш организаторите не можеха да смогнат с нея. Имаше многократно случки, в които на нас ни се налагаше да викаме полиция, за да може групата да бъде укротена.“

Случаят и разпространените в социалните мрежи клипове, в които се чуват нацистки призиви, предизвикаха международен скандал. На клиповете е оставен звука само с нациските лозунги. Италианският външен министър реагира, че това е пореден акт на антисемитизъм. Според него - това е форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. От еврейската общност в България са информирали премиера, а утре ще се срещнат с главния секретар на МВР.

Николай Гълъбов, Федерация на ционистите в България: „Децата са седяли на терасите и са викали и са били шумни. Това са деца, ако има някакъв проблем с тяхното държание - аз съм съгласен, има си ръководител, има си начин как те да бъдат предупредени, но нациски поздрави и нациски прокламации - това са наказуеми според закона в много държави европейски. Това няма нищо общо с тези деца - етническата толерантсност на българския народ и в България - тя е на първо място.“

д-р Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България - Шалом: „Тази ситуация слага едно петно върху нашата държава и нашето общество, което аз смея да твърдя е незаслужено.“

Кметът на Банско коментира, че в случая не може да става дума за антисемитски скандал.

Снимки: БНТ

Стойчо Баненски, кмет на Банско: „Младежки пререкания. Заповядайте, и представителите на Италия, в Банско. Имаме още пет дни фестивал. Можем заедно да усетим каква е атмосферата. Не искам да говоря конкретно за общности, защото в Банско има много общности. Нека институциите и органите да си свършат работата. Аз съм си направил своите проучвания. И затова като кмет на Банско ви казвам, че нямаме ситуация, която да ескалира по този начин, да заслужава повече внимание от това, което вече и се отдели. Освен, ако някой не иска да злоупотреби.“

От туристическия бизнес в Банско смятат, че инцидентът няма да повлияе на туризма в града и страната ни, тъй като обвиненията в расизъм са неоснователни.

Зорка Тубакиева, Съюз по туризма в Банско: „Най-добре е полицията да ги информира и да разследва случая. Не мисля, че трябва да се задълбават тези неща и не мисля, че политиката трябва да излиза извън рамките на съответните държави и съответните правителства. Туристите не са тези, които ще решат политическите проблеми на страните.“

От българското външно министерство написаха, че страната ни безпрекословно осъжда всички форми на антисемитизъм и определиха действията като недопустими и нямат място в демократичното общество.

#Банско #спор #Италия #младежи #скандал #България

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