Силна международна реакция след скандал между италиански и български младежи в Банско

Скандал между български и чуждестранни младежи предизвика сериозна международна реакция. Инцидентът е станал преди три дни в Банско, където са били на посещение представители на еврейската общност от Италия. Според тях, те били обиждани от български младежи на религиозна основна. Полицията е установила участниците в инцидента. Външното ни министерство разпространи позиция, в която осъди всички прояви на антисемитизъм.

Инцидентът става в късните часове на 2 август. Италиански деца от еврейски произход са настанени в хотел в Банско. Пред сградата идват български младежи, които започват да крещят нациски поздрави. Пред италианското издание Кориере дела Сера едно от децата разказва.

Ариел пред Corriere della Sera: "Не знам защо бяхме набелязани, може би ни видяха да се разхождаме из Банско тези дни с кипа на главите ни, така че ще са разбрали, че сме евреи." Лазар Улевинов, свидетел: "11:30-12 късно вечерта мисля беше, след като свършва джаза и тука станаха едни крясъци, едни викове, но в рамките на половин един час всичко отшумя." Никола Манев: "Не се е стигнало до сблъсък. Обаче полицията се е намесила навреме."

От полицията потвърдиха, че до физически контакт между двете групи не се е стигнало, а напрежението е било потушено след намесата им. Групата е била в Банско две седмици на летен лагер. 200 деца на възраст между 11 и 17 години, поясни за БНТ собственикът на хотела, който отказа да застане пред камера. По думите му младежите били проблемни. Качвали са се по прозорците, до късно през нощта са се чували викове, обиждали и преминаващите по тротоара хора. Твърди, че нанесените щети по хотела са за 15 хиляди евро.

Лазар Улевинов, свидетел: " Не мисля, че е само от българските деца. Мисля, че другите ги провокираха повече, защото речта, която се чуваше, чуваше се и английска и българска реч, но беше шумно много шумно."

Случаят и разпространените в социалните мрежи клипове, в които се чуват нациски призиви, предизвикаха международен скандал. Италианският външен министър реагира, че това е пореден акт на антисемитизъм. Според него - това една форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. От еврейската общност в България са информирали премиера, а утре ще се срещнат с главния секретар на МВР.

Николай Гълъбов, Федерация на ционистите в България: "Децата са седяли на терасите и са викали и са били шумни. Това са деца, ако има някакъв проблем с тяхното държание - аз съм съгласен, има си ръководител, има си начин как те да бъдат предупредени, но нациски поздрави и нациски прокламации - това са наказуеми според закона в много държави европейски. Това няма нищо общо с тези деца - етническата толерантсност на българския народ и в България - тя е на първо място." д-р Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България - "Шалом":"Тази ситуация слага едно петно върху нашата държава и нашето общество, което аз смея да твърдя е незаслужено."

Кметът на Банско коментира, че в случая не може да става дума за антисемитски скандал.

Стойчо Баненски, кмет на Банско: "Младежки пререкания. Заповядайте, и представителите на Италия, в Банско. Имаме още пет дни фестивал. Можем заедно да усетим каква е атмосферата. Не искам да говоря конкретно за общности, защото в Банско има много общности. Нека институциите и органите да си свършат работата. Аз съм си направил своите проучвания. И затова като кмет на Банско ви казвам, че нямаме ситуация, която да ескалира по този начин, да заслужава повече внимание от това, което вече и се отдели. Освен, ако някой не иска да злоупотреби."

От туристическия бизнес в Банско смятат, че инцидентът няма да повлияе на туризма в града и страната ни, тъй като обвиненията в расизъм са неоснователни.

Зорка Тубакиева, Съюз по туризма в Банско: "Най-добре е да полицията да ги информира и да разследва случая. Не мисля, че трябва да се задълбават тези неща и не мисля, че политиката трябва да излиза извън рамките на съответните държави и съответните правителства. Туристите не са тези, които ще решат политическите проблеми на страните."

От българското външно министерство реагираха, че подобни действия са недопустими и нямат място в демократичното общество. Страната ни безпрекословно осъжда всички форми на антисемитизъм, заявяват още от Външното ни министерство.