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Автомобилните превозвачи: Ограниченията не могат да бъдат единственият инструмент за управление на проблемите в транспортната система

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Ограниченията не могат да бъдат единственият инструмент за управление на проблемите в транспортната система, заявяват в позиция до медиите от Камарата на автомобилните превозвачи. Поводът - периодичните ограничения за движението на товарни автомобили у нас. Според Камарата, има натрупаното напрежение сред хората, извършващи транспортна дейност в страната от начина, по който през последните месеци се въвеждат ограничения и се организира движението на тежкотоварния транспорт.

"През цялото лято хората в сектора работят в условия на постоянна несигурност. Седмица след седмица се въвеждат нови ограничения, нови заповеди и нови режими на движение, които пряко засягат хиляди транспортни предприятия, водачи и всички участници в логистичната верига", пишат в позицията си превозвачите.

Допълва се, че се разбира необходимостта от предприемане на мерки при определени обстоятелства, но не и начинът, по който това се прави – в последния момент, без достатъчен срок за реакция и без реална възможност транспортният бизнес да се адаптира към новите административни решения.

"Транспортната дейност не може да бъде организирана в рамките на няколко часа. Всеки курс е предварително планиран и съобразен с конкретни маршрути, графици за товарене и разтоварване, договорени срокове за доставки и нормативно определени периоди за управление и почивка на водачите", отбелязват от Камарата.

Поставя се и въпросът за условията, при които водачите трябва да изчакват отпадането на въведените ограничения.

"Когато движението на тежкотоварни автомобили бъде преустановено в определени участъци и часови диапазони, възниква въпросът къде и при какви условия ще бъде осигурен техният престой. Липсата на достатъчно подходящи места за паркиране и почивка на тежкотоварни автомобили създава реален риск водачите да бъдат принудени да останат в кабините на своите превозни средства при екстремни температури, без необходимите условия за
безопасен престой и възстановяване."

От Камарата настояват, че създаването на ясни, устойчиви и предвидими правила е отговорност на Министерството на транспорта и Министерския съвет, а регионалното министерство и Агенция „Пътна инфраструктура“ носят пряката отговорност за състоянието и организацията на пътната мрежа, като от тях се изискват реални и дългосрочни мерки за подобряване на инфраструктурата, а не прехвърляне на тежестта чрез постоянни ограничения.

"Считаме, че ограниченията не могат да бъдат единственият инструмент за управление на проблемите в транспортната система. Безопасността на движението следва да бъде гарантирана чрез комплексен подход – качествена инфраструктура, добра организация на движението и ясни правила, които да отчитат както обществения интерес, така и реалните условия, в които работят превозвачите и водачите."

Камарата на автомобилните превозвачи призовава институциите към реален диалог с транспортния сектор и към създаване на устойчив модел за управление на движението, който да гарантира както безопасността на пътя, така и нормалното функциониране на транспорта.

#ТИР-ове #автомобилни превозвачи #Недоволство #ограничения на движението #позиция #забрани #новини в Метрото

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