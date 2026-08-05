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Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за преместването на държавната психиатрия

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Чете се за: 03:22 мин.
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катя ивкова проектът националната детска болница рестартиран
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Здравното министерство няма да допусне ново анексиране и удължаване на договора за преместването на Държавната психиатрична болница "Свети Иван Рилски" в София. Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Искането е постъпило от фирмата, която изпълнява проекта - "Меаца" и това не е първото подобно от тяхна страна, допълни министърът.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Всички знаете, че част от Плана за възстановяване и устойчивост е и преместването на Държавната психиатрична болница „Свети Иван Рилски“. Тя трябва да бъде преместена в град София. Всичко, което е зависело от Министерството на здравеопазването по отношение на изпълнението на договора, е факт, налице е. Дори беше анексиран самият договор по отношение на извънредните строително-ремонтни работи, които са установени от техническите лица. За съжаление, за пореден път строителят изисква ново анексиране, но този път, забележете, анексиране на срока на договора до края на годината. Което означава ново чакане от страна на пациентите, ново чакане от страна на самите служители в ДПБ "Свети Иван Рилски". Това няма как да бъде позволено. Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавната психиатрична болница „Свети Иван Рилски“, не заслужават ново чакане, ново удължаване. Така че ще бъдат предприети всички законови мерки, за да бъде изпълнен този проект в срок."

Фирмата има над 20 договора, сключени със здравното министерство през последните три години за над 12 милиона евро, обясни Ивкова.

"По договора за болница "Свети Иван Рилски" до момента са изплатени един милион и сто хиляди евро, като остатъкът е милион и половина. Това са средства, които са от държавния бюджет и от бюджета на Европейския съюз, и за тези средства трябва да има отчетност и прозрачност. Но най-важното е, че няма да допуснем да има ново забавяне и ново чакане."

От ведомството ще подходят по същия начин е по отношение на ямболската болница.

"Над 75 милиона лева са изплатени от 2019 г. до 2025 г. за апаратура и за строителство. Към момента се изискват нови 4,3 милиона евро, отново за строителство, отново за апаратура."

Министър Ивкова посети Ямбол през юни и поиска проверка от ДНСК на проекта, като резултатът от него вече е ясен.

"Установени са редица нарушения на Закона за устройство на територията. Аз съм изискала от директора на болницата да ми отговори другата седмица, най-късно до вторник, как ще отрази тези препоръки и констатации, така че гражданите на Ямбол повече да не бъдат подвеждани."

#удължаване на договора #Министър на здравеопазването Катя Ивкова #Държавна психиатрична болница #ямбол

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