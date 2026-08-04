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Президентът Йотова: Медиците дават най-важното - надеждата

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Държавният глава посети МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали

Илияна Йотова - МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали.
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Свързваме медицината с технология, апаратура, нови възможности, изкуствен интелект. Но бъдещето на медицината са преди всичко лекарите, медицинските сестри, служителите в сферата на здравеопазването. Няма апарат, който да дава най-важното на болния човек – надеждата. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към лекарите, медицинските сестри и служителите в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали.

Държавният глава разговаря с ръководството и екипа на болницата и разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. А в отделението по образна диагностика до дни ще стартират изследванията с мамограф последно поколение.

Новооткритият център е пример как европейските средства работят за хората, посочи Йотова и поздрави българското правителство, че е успяло да отвоюва забавените траншове по ПВУ.

По думите на президента изграждането на такъв център означава много бърза и ефективна помощ за всички хора, които имат нужда от помощ в т.нар. златен час и след това в периода на възстановяване.

Директорът на болницата проф. Тодор Черкезов връчи на Илияна Йотова почетния знак на лечебното заведение. Той подчерта, че отпреди 23 години държавен глава не е посещавал болницата.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ е и бенефициент по благотворителната инициатива на президентската институция „Българската Коледа“.

#президент Илияна Йотова #Кърджали #медицина

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