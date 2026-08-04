Столичната община предприема мерки срещу високите температури в първите дни на август

Столичната община предприема мерки във връзка с прогнозите за много високи температури в първите дни на август. На 5, 6 и 7 август ще работи и демонстрационното климатично убежище на ул. „Веслец“ №55.

Във връзка с прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за много високи температури в първите дни на август, Столичната община предприема пакет от мерки в подкрепа на гражданите.

На 5, 6 и 7 август, от 13.00 ч. ще бъдат обособени три пункта за раздаване на безплатна минерална вода на ключови места в града:

- пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“;

- при метростанция „Сердика“;

- при пилоните на Националния дворец на културата (НДК).

Освен временните пунктове, в столицата функционират и над 170 градски чешми, осигуряващи свободен достъп до питейна вода в парковете, градините и обществените пространства.

През тези три дни, между 10.00 и 17.00 часа, ще работи и демонстрационното климатично убежище на ул. „Веслец“ №55, създадено от Асоциация за развитие на София. Там гражданите могат да отдъхнат на хладно в закритото помещение или под “водната мъгла” в двора, да пият вода или да почетат книга в защитена от горещините среда.

Като част от мерките за справяне с високите температури в периода 5 - 7 август, след 13.00 часа, Столичната община ще извърши оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади. Целта е да се намали нагряването на пътните настилки и да се ограничи ефектът на т.нар. „градски топлинен остров“, при който температурите в силно урбанизираните зони са значително по-високи.

Оросяването обхваща ключови транспортни артерии като бул. „Цариградско шосе“, бул. „България“, бул. „Сливница“, бул. „Черни връх“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Царица Йоанна“, „Ломско шосе“, както и централни улици и площади и основни връзки към различни райони на града.

Препоръки за здравето и безопасността

Медицинските специалисти съветват да се ограничава престоят на открито в интервала между 11.00 и 17.00 часа. Препоръчително е да се приемат достатъчно течности, но не сладки напитки, да се носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила.

Високите температури влияят пряко на концентрацията на шофьорите и пешеходците, поради което е необходима повишена предпазливост на пътя. Категорично призоваваме никога да не оставяте деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне фаталните 50°C само за няколко минути.

Превенция на пожари

Екстремните горещини са сериозна предпоставка за възникване на пожари. Столичната община апелира за висока отговорност:

- Не изхвърляйте стъклени бутилки или фолио на открито – те действат като “лупа” и могат да възпламенят сухи треви и/или отпадъци.

- Не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и фасове.

- Не палете огън на открито, особено при наличие на вятър.

Столична община ще продължи да предприема необходимите мерки за ограничаване на последиците от високите температури и призовава гражданите да бъдат внимателни и отговорни. Пазете себе си, грижете се за хората около вас и не подценявайте риска от горещините.