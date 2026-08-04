Задържаха 20 нелегални мигранти край река Ропотамо

20 нелегални мигранти и техният шофьор са задържани при специализирана операция на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас.

Акцията е проведена днес, след като е получена информация за микробус, превозващ чужденци, преминали незаконно българо-турската граница. За да не бъде допуснат автомобилът в населени места, граничните полицаи са засилили проверките по контролно-пропускателните пунктове и са предприели заградителни действия.

Микробусът е бил засечен да се движи в посока Бургас и е спрян принудително в района на река Ропотамо, на място, избрано с оглед безопасността на останалите участници в движението.

По първоначални данни задържаните мигранти са граждани на Афганистан. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води под надзора на Районната прокуратура в Бургас.