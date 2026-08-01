УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино

УЕФА е готова да поиска отстраняването на Джани Инфантино от президентския пост във ФИФА, ако той не подаде оставка доброволно, твърди британското издание The Telegraph.

Според информацията всички 55 федерации, членуващи в УЕФА, възнамеряват да подкрепят вот на недоверие срещу швейцареца. До тази ситуация се стигна, след като Инфантино се отказа от намерението си да продаде дял от търговските права на Световното първенство на частни инвеститори.

Идеята на президента на ФИФА срещна сериозна съпротива не само от УЕФА, но и от Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ).

От УЕФА вече обявиха, че ще бойкотират турнирите под егидата на ФИФА, като същевременно заявиха, че са загубили доверие в Инфантино като ръководител на световната футболна централа.

Според предложения план на ФИФА трябваше да бъде създадена компания под името FIFA Forward Enterprise, която да поеме управлението на търговските права върху най-значимите мъжки и женски турнири на организацията. По думите на Инфантино подобна структура би увеличила приходите за националните федерации и би подпомогнала развитието на футбола в глобален мащаб.