Станимир Стоилов реши треньорския проблем в Гьозтепе

Вратарският проблем в отбора на българския треньор Станимир Стоилов – Гьозтепе (Измир), поне временно е решен, след като „жълто-червените“ привлякоха под наем от ПАОК (Солун) за един сезон 27-годишния грузинец Лука Гугешашвили.

Гугешашвили се оказа един от четиримата вратари при българина Кирил Десподов в Солун, но е ясно, че за първата позиция ще се борят чехът Иржи Павленка и гръцкият национал Антонис Цифцис. Младият Димитриос Монастирлис остава като трети избор.

Грузинецът, който е висок 196 см, има само един мач за ПАОК от пристигането си през юли миналата година. Очакванията са той да бъде титуляр в Гьозтепе, а на пейката да седне притежаващият и български паспорт Арда Йозчимен.

Гьозтепе, който се готви да продаде бразилския си нападател Жуан на руския ЦСКА Москва за 15 милиона евро плюс бонуси, постигна споразумение с 27-годишния Бекир Турач Бьоке и неговия клуб Сивасспор. 27-годишният Турач Бьоке няма кой знае колко впечатляваща кариера, като до момента е играл само във втора и трета лига, а през последната година вкара осем гола в 29 мача във второто ниво. От него ще се чакат голове след напускането на Жуан.

В сделката влиза и изпращането в посока Сивасспор на ганайския дефанзивен полузащитник Муса Мохамед.

Новото първенство в турската Суперлига започва на 14-и август, но Гьозтепе открива своя сезон на 17-и с гостуване на Самсунспор, с който през миналата година спори за място в европейските турнири.