Мигрантска криза в Сеута: 60 000 души преминаха границата от Мароко за два дни

Заради масовото навлизане на мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута - Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз свиква заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи.

Около 60 000 души прекосиха границата и навлязоха в анклава през последните два дни. 48 000 бяха върнати на мароканска територия. Загинали са най-малко 61 души. Заради кризата от днес Италия връща за месец проверките по летищата и пристанищата за пътници, идващи от Испания. Франция и Германия също затягат контрола по границите си. Засега няма придвижване на имигранти към други страни - членки на Европейския съюз.

Вчера стотици мигранти направиха няколко опита са преминат и в другия испански анклав в Северна Африка - Мелиля. Те хвърляха камъни по служителите на силите за сигурност, които отвърнаха със сълзотворен газ.