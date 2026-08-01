Мигрантска криза в Сеута: 60 000 души преминаха границата от Мароко за два дни

Заради масовото навлизане на мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута - Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз свиква заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи.
Около 60 000 души прекосиха границата и навлязоха в анклава през последните два дни. 48 000 бяха върнати на мароканска територия. Загинали са най-малко 61 души. Заради кризата от днес Италия връща за месец проверките по летищата и пристанищата за пътници, идващи от Испания. Франция и Германия също затягат контрола по границите си. Засега няма придвижване на имигранти към други страни - членки на Европейския съюз.
Вчера стотици мигранти направиха няколко опита са преминат и в другия испански анклав в Северна Африка - Мелиля. Те хвърляха камъни по служителите на силите за сигурност, които отвърнаха със сълзотворен газ.
Адам Есизи, мароканец върнал се обратно: "Новината за преминаванията се разпространи в социалните мрежи и цяло Мароко дойде в Сеута. Аз влязох през морския пункт. Имаше жени с деца, цели семейства, които се опитваха да емигрират нелегално. Не разбрах какво се случи."
Брахим Каруби, мароканец върнал се обратно: "Исках да имам по-добър живот, да отида при майка ми в Испания, но тук намерих само глад и мизерия. Всичко беше затворено, включително и кафенетата. Една цигара се продаваше за 2 евро! Една багета струваше 3 евро! Това е прекалено!"