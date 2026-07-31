Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута

Напрежение и хаос по улиците на испанския анклав Сеута в Северна Африка. Десетки хиляди мигранти нахлуха от Мароко, има и загинали хора. За 24 часа около 60 хиляди души са прекосили границата и вече са на територията на анклава.

Благодарение на общите усилия на Мадрид и Маракеш, около 48 хиляди са върнати на мароканска територия. Италия временно преустанови действието на Шенгенско споразумение с Испания и затвори морските и въздушните си граници. Какво е да станеш свидетел на безпрецедентния мигрантски наплив и какви са причините за него - разказва журналистът Данаил Алеков.

Това са част от сцените, на които Данаил Алеков става свидетел - улиците бяха буквално окупирани, разказва той.

Данаил Алеков, журналист: "Снощи прекосихме границата между Сеута и Мароко и станах свидетел на всички сцени, които циркулират по социалните мрежи. Не е нищо генерирано с ИИ, това са реални сцени, реални хора, които прекосяват границата по вода защото се оказва, че има решение на върховния съд на Испания от съвсем скоро, което забранява на властите да връщат нелегални имигранти, които са дошли по вода."

Алеков разказва, че в Сеута работят само големите хранителни вериги, улиците са пусти. Хората са получили нареждане да не излизат от домовете си. Нямаше страх, имаше гняв, казва още журналистът.

Данаил Алеков, журналист: "Хората, които виждах, бяха предимно деца.. Дори не бяха тийнейджъри, говоря за 8-10-12 годишни, които бяха преплували, никаква идея при кой отиват, къде са им роднините, родителите. Разбира се, и много младежи във възраст 20-25."

Според Алеков става дума за организирани действия.

Данаил Алеков, журналист: "Това е абсолютно организирано нахлуване в резултата на затопляна на дипломатическите отношения на Испания с Алжир. Знаете, Алжир и Мароко са в доста обтегнати отношения. Спомняте си, Педро Санчес не присъства на финала на Световното, а се срещна с алжирския си колега. Малко след тази среща започнаха първите контролирани мигрантски вълни към Испания."

Освен по вода, днес стотици се опитаха да преминат границата между Мароко и Испания и по суша. Разположената в района армия използва димки, за да разпръсне множеството.

Реда, мигрант от Мароко: "Ако трябва да съм честен - дори не знам за какво дойдох. Сега се връщам. Това, което правим не е хубаво, и не е забавно. Тук умират хора. Умолявам ви, ако не сте тръгнали - моля Ви не идвайте!"

Премиерът Педро Санчес посети Сеута и заяви, че мигрантският наплив е нарушение на териториалния суверенитет на Испания. Санчес добави, че властите в Мароко съдействат за намиране на изход от ситуацията.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "Зад това стои превратно тълкуване на престъпните мрежи за трафик на хора на съдебно решение, според което връщането на мигранти, влезли по вода, няма правни основания. Във всички случаи ситуацията е безпрецедентна. И слага край на тенденцията за намаляване на незаконната имиграция, която наблюдавахме години."

СНИМКИ:БТА

Мигрантският напилив обтегна отношенията между Испания и Италия. Рим обмисля, затваряне на Шенгенското пространство за Мадрид.