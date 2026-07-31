Заради несъответствие между доходи и начин на живот: Вътрешният министър поиска проверка на Делян Пеевски

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подаде сигнал срещу лидера на ДПС Делян Пеевски в Сметната палата. Сигналът е за несъответствие между декларираното имущество и доходи на Пеевски и начинът му на живот. Вътрешният министър за първи път коментира и смъртта на бизнесмен в Банкя.

В сигнала на Демерджиев до Сметната палата се посочват данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи от страна на лидерът на ДПС Делян Пеевски. Причината за искането на вътрешния министър е позиция на Сметната палата, че не могат да се самосезират.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Това са данните, свързани с полетите, там има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети, искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират, да ли представляват негови средства, които трябва да намерят отражение."

Демерджиев коментира, че се проверяват и други лица.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Това, че ние малко по-трудно ги проверяваме се дължи на обстоятелството, че навсякъде, където поискаме информация, чакаме със седмици да я получим и не съм до край убеден, че е в пълен обем тази информация. Защото например не мога да си представя полети, в които няма нито един пасажер, включително и пилоти и не мога да си представя полети, за които няма нито един документ."

От ДПС не коментираха думите на вътрешния министър. А Иван Демерджиев коментира и други актуални сюжети. МВР вече има заподозрени за убийството в Банкя на бизнесмена Владимир Янков - Загатото.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: - Симона Пейчева има ли касателство по случая в Банкя? В момента такова касателство не се установява, но работата по случая продължава."

Повече яснота по случая "Петрохан" ще има в края на лятотоще.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "В момента правим срещи с представителите на прокуратурата и на ДАНС, за да си обединим информацията и да сглобим цялата картина и тя да бъде поднесена."

Амбицията на МВР-министъра е истината по казуса да бъде изнесена в края на август.