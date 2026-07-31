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Опасна жега на работното място: Инспекцията по труда призова за повече почивки и разхлаждане

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Високите температури увеличават риска от инфаркти и инсулти на работа

опасна жега работното инспекцията труда призова повече почивки разхлаждане
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Главната инспекция по труда призова работодателите да въведат мерки за безопасна работа в предстоящите дни с високи температури, за да ограничат риска за живота и здравето на работещите.

Сред препоръчаните мерки са осигуряване на повече почивки, климатизирани помещения и достатъчно напитки за разхлаждане. За работещите на закрито трябва да се поддържа оптимална температура в помещенията.

Работата при високи температури намалява работоспособността, концентрацията и забавя рефлексите на работещите, което създава риск за тежки трудови злополуки, включително инфаркти и инсулти, предупреждават от Инспекцията по труда. За първите шест месеца на 2026 г. оперативните данни на Инспекцията по труда показват, че от 54 злополуки, завършили с летален изход, 30 се дължат на инфаркти и инсулти.

Според данни на Международната организация на труда 71% от работещите по света са изложени на прекомерна горещина, която води до над 22 милиона трудови злополуки годишно, близо 19 000 от които са смъртни.

#работа в жегите #екстремно горещо време #горещини

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