Опасна жега на работното място: Инспекцията по труда призова за повече почивки и разхлаждане

Главната инспекция по труда призова работодателите да въведат мерки за безопасна работа в предстоящите дни с високи температури, за да ограничат риска за живота и здравето на работещите.

Сред препоръчаните мерки са осигуряване на повече почивки, климатизирани помещения и достатъчно напитки за разхлаждане. За работещите на закрито трябва да се поддържа оптимална температура в помещенията.

Работата при високи температури намалява работоспособността, концентрацията и забавя рефлексите на работещите, което създава риск за тежки трудови злополуки, включително инфаркти и инсулти, предупреждават от Инспекцията по труда. За първите шест месеца на 2026 г. оперативните данни на Инспекцията по труда показват, че от 54 злополуки, завършили с летален изход, 30 се дължат на инфаркти и инсулти.

Според данни на Международната организация на труда 71% от работещите по света са изложени на прекомерна горещина, която води до над 22 милиона трудови злополуки годишно, близо 19 000 от които са смъртни.