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Увеличават с 11 евро помощта за отопление през зимния сезон

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Декларации се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ в страната

омбудсманът помощта отопление социално право инструмент управление бюджетния дефицит
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С 11 евро е увеличен размерът на помощта за отопление през зимния сезон и достига 321,95 евро, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Средствата се отпускат за периода 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г., а изплащането им ще започне от 15 август.

Декларации се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна.

Към 30 юли са подадени над 216 000 заявления, от които 215 647 са в процес на обработка.

Средствата ще бъдат преведени на два транша. Първата част ще е за ноември и декември и ще е в размер на 128,78 евро. Тя ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ месеца, през който е издадена заповедта за отпускането ѝ. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март и ще е на стойност 193,17 евро. Средствата ще бъдат изплатени до 31 януари 2027 г.

Помощ за отопление могат да получат хора и семейства, чийто средномесечен доход за шестте месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението за отпускане на помощта, е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в бюро по труда най-малко три месеца преди да подадат документите си и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление.

Заявления декларации могат да се подават на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор, както и по електронната поща и чрез квалифициран електронен подпис.

Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път.

#увеличаване на помощите за отопление #подаване на документи #социално министерство #изплащане

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