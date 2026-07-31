Тъжният Дунав в плен на сушата (СНИМКИ)

Лом, България
Нивото на река Дунав при Лом остава ниско и към момента е 8 см над морското равнище, като за последните 24 часа има застой, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
районът на остров Батин край Русе, България
Нивата на река Дунав са исторически ниски, настоящата ситуация е форсмажорна и без аналог през последните десетилетия.
с. Гомотарци, Видин, България
Нивото на река Дунав в участъка на област Видин продължава да се понижава заради продължителното засушаване и високите температури. При Видин нивото е 8 см под кота нула, а при Ново село – 49 см под нея, показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
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