Тъжният Дунав в плен на сушата (СНИМКИ)

Лом, България

Нивото на река Дунав при Лом остава ниско и към момента е 8 см над морското равнище, като за последните 24 часа има застой, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

районът на остров Батин край Русе, България

Нивата на река Дунав са исторически ниски, настоящата ситуация е форсмажорна и без аналог през последните десетилетия.

с. Гомотарци, Видин, България

Нивото на река Дунав в участъка на област Видин продължава да се понижава заради продължителното засушаване и високите температури. При Видин нивото е 8 см под кота нула, а при Ново село – 49 см под нея, показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

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