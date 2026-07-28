Круизен кораб под швейцарски флаг, плаващ за България, заседна на Дунав в Румъния

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав, близо до румънския бряг. Тече спасителна операция за извеждането на пътниците с катер на гранична полиция.

До момента от заседналия кораб са превозени около 40 души. Целта е операцията да приключи в светлата част на деня. Корабът, плаващ под швейцарски флаг, е пътувал към Видин. Причината е изключително ниското ниво на водата. Правени са няколко опита да бъде освободен от плитчините, но без успех. Служители на пристанищните власти заявиха, че шансовете са малки. През уикенда нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 30 години.