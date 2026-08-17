Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм

Напредък по новите правила за определяне на минималната заплата. Бизнесът, синдикатите и държавата са напът да договорят механизма, по който ще се изчислява най-ниското трудово възнаграждение.

Социалните партньори са се разбрали адекватността на минималната заплата да се сменя веднъж на 3 години и да не зависи от размера на средната основна. Най-ниското възнаграждение ще се актуализира всяка година по механизма, който се очаква да бъде договорен до края на месеца. Вече са договорени и индикаторите, които влизат в новата формула.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговори, няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни. Така че да определим размер за 2027 г.“

Добри Митрев, председател на БСК: „Индексът на изменението на малката потребителска кошница, медианната работна заплата, ръстът на средната работна заплата и брутната добавена стойност на един зает за 10-годишен период.“