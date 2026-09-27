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Блестяща идея: Българин е в екипа, разработил машина, която открива фалшиви лекарства

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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блестяща идея българин екипа разработил машина открива фалшиви лекарства

Млад българин е част от отбора, спечелил първото място на една от най-големите и престижни студентски технологични олимпиади в света. Само за едно денонощие софтуерният инженер Виктор Минчев и съотборниците му Алън, Лео и Ник успяват да създадат прототип на малко устройство, което може да разпознава фалшиви или некачествени лекарства.

Четири момчета, 24 часа за работа и желание да създадат нещо полезно – така се ражда PEEL – малка преносима лаборатория във формата на портокал за проверка на лекарства.

Виктор Минчев, софтуерен инженер: "Според статистика на Световната здравна организация поне 1 от всеки 10 лекарства в страните с ниски и средни доходи е некачествено или фалшифицирано. Само за лекарства против малария всяка година над 100 000 души загиват поради некачествени или фалшифицирани продукти."

Машината е комбинация от внимателно разработени софтуер и хардуер. Потребителят пуска хапче в нея, то се разтваря във вода, устройството анализира разтвора и показва резултата.

Алън Тай, софтуерен инженер: "Първото нещо, което потребителят прави, е да заснеме както него, така и опаковката му. Като използваме характеристики като етикет, външен вид, цвят и маркировка върху хапчето, можем точно да определим произхода му."

Никхил Рамлукан, химик: "Поредица от светодиоди го осветяват. Тъй като хапчето е химично вещество, то притежава уникална способност да абсорбира светлина."

Виктор Минчев, софтуерен инженер: "Различните вещества взаимодействат със светлината по различен начин. Ние всъщност можем да направим различен оптичен профил за всяко лекарство. И тук се включва нашият AI модел, който сравнява този оптичен профил с различни референтни профили."

Машината е свързана с телефона на потребителя чрез кабел. Резултатите от проверката се изписват на екрана.

Никхил Рамлукан, химик: "Когато става въпрос за фалшиво лекарство – системата изпраща предупреждение или пък ви съветва да се консултирате с фармацевт."

Момчетата посочват, че в Щатите подобно оборудване достига до 10 000 долара. Цената на техния прототип обаче е по-малко от 30. Целта е скъпият лабораторен анализ да стане много по-достъпен и да може да се извършва навсякъде, дори от хора без научна подготовка.

#софтуерен инженер #лекарства

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