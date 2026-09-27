Още два дни за онлайн заявления за гласуване в чужбина
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Снимка: БТА/Архив
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Организацията на изборите 27 дни преди вота.
Още два дни имат българите в чужбина да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии.
Новото за тези избори е, че едва две седмици преди вота се назначават секционните избирателни комисии, като целта е да се намалят замените до последно.
И още - до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.