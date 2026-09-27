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Политически коментари около позицията на България пред СС на ООН за войната в Украйна

Милена Кирова от Милена Кирова
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Чете се за: 01:45 мин.
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Снимка: БТА/Архив
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Продължават политическите коментари около позицията на България пред Съвета за сигурност на ООН за войната в Украйна.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Аз исках да бъде отразено и българска позиция, българско разбиране затова как трябва да има мир, преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация. Тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена затова не съм присъствала на тази снимка. Но това е документ, който нито се гласува, нито се подписва."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Така се объркахме, че сега да ме питате: подписали ли сме, не сме подписали, каква е позицията на България – аз не мога да ви кажа. Няколко пъти желание да поздравим и няколко пъти – разочарование. Това е т. нар. политика – навън едно говориш, вътре друго правиш."

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", ДБ: "Това, което се случва в ООН, че България всъщност няма обща единна политика, изглеждаме много зле в Европа и това няма да свърши добре."

#позиция за Украйна #президента Илияна Йотова #Ивайло Мирчев  #позиция на България #Съвета за сигурност на ООН #Бойко Борисов

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