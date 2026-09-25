Предизборната кампания започна официално днес, социолозите очакват по-ниска избирателна активност

Предизборната кампания започна официално днес. Кандидат-президентските двойки са повече отвсякога - 27. След отписването вчера на една от двойките, вече всички проверки са направени и тя е вписана с новия кандидат-вицепрезидент, съобщи в "Денят започва" говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Рекорден брой кандидат-президентски двойки ще участват в кампанията - 27.

Ще се гласува изцяло на машина освен в секциите с под 300 избиратели. Проблеми с машинното гласуване няма да има - в това увери говорителят на ЦИК в ефира на БНТ.

Секциите в страната ще бъдат около 11 700.

А в чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави.

По традиция най-много завления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ.

ЦИК са взели мерки, за да няма проблем с хартията за машините, заяви говорителят на комисията в „Денят започва“.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Този път хартията ще бъде значително по-тънка, тъй като няма статут на бюлетина. Още следващата седмица стартира процедура по договаряне, тъй като изпълнителят е сигурен – БНБ.“

След като кандидат за вицепрезидент беше заличен заради чуждо гражданство по рождение, в случая съветско, беше направена замяна в последния момент.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Все още очакваме проверки до 27-и дали кандидатите отговарят на условията за издигане за кандидати за президент и вицепрезидент съгласно Конституцията, така че до 27-и всъщност е възможно още някой да бъде заличен, ако не отговаря на условията.“

Предстоящите президентски избори са структуроопределящи за политическата ни система, казват социолозите.

Геновева Петрова – социолог от „Алфа Рисърч“: „Виждаме в момента кандидат на консолидираното ляво. Виждаме много кандидати на т.нар. националистическо-популистки сектор. И виждаме дясноцентристкото политическо пространство, което не е с много убедително участие.“ Първан Симеонов – социолог от „Мяра“: „Двете основни бивши големи центристки партии в страната по-скоро заявяват, че няма да участват в тези избори или ако участват, ще участват някак си по-невидимо.“

Важен е и контекстът на кампанията.

Геновева Петрова – социолог от „Алфа Рисърч“: „Бих определила накратко тази кампания като кампания на кадифе и остриета.“ Първан Симеонов – социолог от „Мяра“: „Когато се започне с негативното още преди кампанията, значи играчите пазят най-негативното за нейния край.“

Социолозите очакват по-ниска избирателна активност.

Първан Симеонов – социолог от „Мяра“: „2 милиона и 200 – 2 милиона и 300 000 души потенциални гласуващи, ако изборите бяха утре. Малка е вероятността да няма балотаж.“ Геновева Петрова – социолог от „Алфа Рисърч“: „Всяко действие на управляващите в НС и от страна на правителството неминуемо ще рефлектира върху кандидатите, зад които стоят съответните партии.“

В кампанията ще стане ясно дали ще могат да бъдат надмогнати традиционните електорати.