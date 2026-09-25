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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

БНТ дава старт на отразяването на кампанията за президент и вицепрезидент

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Обективност и плурализъм са във фокуса на обществената телевизия

БНТ дава старт на отразяването на кампанията за президент и вицепрезидент
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БНТ дава старт на отразяването на кампанията за президент и вицепрезидент.

Обективност и плурализъм са във фокуса на обществената телевизия. Над 2000 минути безплатно ефирно време по БНТ 1 и БНТ 2 ще получат всички участници, регистрирани за изборите на 25 октомври 2026 г.

Българската национална телевизия дава начало на отразяването на предизборната кампания за президент и вицепрезидент на Република България с ясен ангажимент към своите зрители - обективност, безпристрастност и плурализъм, за да могат гражданите да направят информиран избор.

В изпълнение на Споразумението с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, БНТ осигурява равен достъп до ефира на всички участници, регистрирани за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Обществената телевизия предоставя над 2000 минути безплатно ефирно време по БНТ 1 и БНТ 2, включително в праймтайма.

В актуалните предавания на БНТ зрителите ще имат възможност да се запознаят с позициите и приоритетите на кандидатите чрез най-разнообразни форми - интервюта, репортажи, дискусии и специални предизборни формати. Всеки ден след централна емисия новини „По света и у нас“ ще бъдат излъчвани „Президентски избори 2026: Предизборни репортажи“. А всяка сряда от 21:00 ч. БНТ ще представя седмични предизборни диспути на живо, които ще бъдат достъпни и за хората с увреден слух чрез жестов превод.

В рамките на информационното отразяване БНТ ще постави акцент върху представянето на достоверна и обществено значима информация, като предоставя необходимия контекст по ключовите теми от предизборния дебат. Всички предизборни формати ще бъдат реализирани в съответствие с Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Споразумението с участниците в изборите и професионалните стандарти на БНТ.

#президентски избори 2026 #старт #кампания #БНТ

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