Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до миналогодишните

Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходния летен сезон. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров в предаването "Денят започва с Георги Любенов". Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на “Евровизия” в Бургас догодина ще допринесе за привличането на повече туристи.

Равносметка на летния туристически сезон у нас ще може да се направи през октомври. От бранша отчитат, че това лято по-малко туристи са посетили Черноморието в сравнение с миналата година. Причините за спада са високата инфлация, завишените цени в някои ресторанти и хотели и по-малкото чартърни полети до България. От Министерството на туризма вече работят в тази насока и са осигурили повече полети догодина до двете ни морски летища – във Варна и Бургас. Така, че очакванията за следващия туристически сезон са оптимистични.

Илин Димитров, министър на туризма: "Знаете добрите новини какви са пазар Полша, имаме голям ръст за следващото лято, пазар Германия – имаме над 150 000 допълнителни седалки. Бенелюкс също ще изпрати още повече туристи. Така, че работим изключително активно. А този сезон беше сложен, беше предизвикателен, беше сезонът на зададените въпроси. Ние като държава реагирахме много добре. И в момента аз мога да прогнозирам един много добър летен сезон и сходен с миналата година."

Хотелиери и експерти в туризма споделиха пред БНТ, че настоящият летен туристически сезон е бил труден.

Тихомир Стратиев, хотелиер: "Беше труден също така, тъй като съответно ценовите разлики, договорите са сключени предната година, не можехме да предвидим инфлацията, а тя е доста голяма. Така, че не беше лесен изобщо сезонът за нас, но се надяваме всеки един следващ сезон да се нормализира ситуацията и да можем да работим по-спокойно." проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара: "По моя прогноза и мои очаквания, нощувките най-вероятно ще бъдат по-малко от миналата година, но по приходи ще достигнем това, което направихме миналата година. Но за съжаление печалбите и финансовите резултати ще са доста под това, което беше 2025 и 2024 година."

Министърът на туризма Илин Димитров е оптимист, че "Евровизия", която ще се проведе догодина в Бургас и се организира от БНТ, ще допринесе за привличането на повече туристи през следващата година. Министър Димитров е убеден, че Бургас ще бъде най-добрият домакин на музикалния конкурс.

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