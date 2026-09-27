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Визитата на папа Лъв XIV във Франция: Светият отец се среща със 7 жертви на сексуално насилие

Михаил Иванов от Михаил Иванов
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Чете се за: 01:57 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Папа Лъв XIV отправи молитви за Франция от пещерата Масабиел – едно от светите места на католицизма. Светият отец призова Франция да намери мъдри, щедри лидери, които да служат на общото благо.

Посещението на папа Лъв XIV във Франция продължава към светилището в Лурд, в югозападната част на страната. Той пристигна там късно вчера и отправи молитва за това Франция да има мъдри и щедри управляващи, които са готови да направят саможертва. Френските медии изтълкуваха това като препратка към предстоящите президентски избори през 2027 година.

На стотици километри от Париж днес се очакват още послания, които да имат политически характер. Например, едно от най-дълго очакваните събития за цялата визита на папата е срещата му днес със 7 жертви на сексуално насилие от представители на католическата църква в страната. Той е част от усилията ѝ да говори за това и да осъди това наследство.

Днес папата ще отслужи и меса пред близо 200 000 души в едно от най-важните места за католиците от цяла Европа. По-късно той ще се срещне и с хора с увреждания, с които ще говори за една от темите, с които е особено несъгласен с политиката на Франция, а именно това, че страната прие закон за асистираната смърт. Официалната визита приключва утре в град Мец.

снимки: БТА

#посещение на папа Лъв XIV #папа Лъв XIV #визита #Франция

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