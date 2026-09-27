Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов се впуска в ново планинско предизвикателство

В Световния ден на туризма несломимият Виктор Асенов се впуска в ново планинско предизвикателство.

Незрящият планински ултрамаратонец ще се опита да изкачи последователно маршрута на трите неработещи лифта, свързващи София с Витоша.

снимки: Божидар Къртунов

Крайната му цел е местността "Копитото", където е оранизирано почистване. Маршрутът, който Виктор ще измине е около 35 км, а целта на начинанието е да мотивира хората да бъдат по-близо до природата и да се грижат за нея.