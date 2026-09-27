Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов се впуска в ново планинско предизвикателство

В Световния ден на туризма несломимият Виктор Асенов се впуска в ново планинско предизвикателство.
Незрящият планински ултрамаратонец ще се опита да изкачи последователно маршрута на трите неработещи лифта, свързващи София с Витоша.
снимки: Божидар Къртунов
Крайната му цел е местността "Копитото", където е оранизирано почистване. Маршрутът, който Виктор ще измине е около 35 км, а целта на начинанието е да мотивира хората да бъдат по-близо до природата и да се грижат за нея.
Виктор Асенов: "Това, което искам да направя, е да обърна внимание на управляващи, хора и всякакви, че планината трябва да е достъпна за абсолютно всички и както аз мога да се кача, така и всички хора с различни възможности и увреждания да могат да се качват и не като дойде зимата, да се заредят една след друга коли, автобуси и всичко, а да намерим друг, по-лесен вариант, така че хората да могат да се качват, а именно чрез лифтовете. Отделно от това искам да бъде чиста планината и хората да я опазват, като си изхърлят и свалят боклуците."