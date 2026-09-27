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37 000 къса контрабандни цигари, укрити в тавана на микробус и в куфари, задържаха на ГКПП "Малко Търново"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:57 мин.
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Снимка: Агенция "Митници"
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Митническите служители на ГКПП "Малко Търново" задържаха 37 000 къса (1850 кутии) контрабандни цигари при две отделни проверки на товарен микробус и на автобус с пътници.

Микробусът с чужда регистрация пристига на МП "Малко Търново" от Турция. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България текстилни изделия от Турция за Нидерландия.

При последвалата проверка митническите инспектори откриват във фабрични кухини в тавана и таблото в кабината на микробуса укрити 3400 къса (170 кутии) цигари от две различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия са иззети. На водача е съставен акт за административно нарушение.

Голямо количество контрабандни цигари са задържани и при друга проверка на автобус с пътници, който е пътувал от Турция за Румъния през България. На ГКПП "Малко Търново" водачът и пасажерите са обявили, че нямат нищо за деклариране. В хода на контролните действия инспекторите откриват 37 000 къса (1850 кутии) цигари в три куфара с багаж на един от пътниците – румънски гражданин. На нарушителя също е съставен акт.

Само в рамките на два месеца от началото на август насам митническите служители на ГКПП "Малко Търново" са пресекли над 30 опита за контрабандно пренасяне на тютюневи изделия. Задържани са близо 170 000 къса цигари и 6 кг тютюн за пушене, укрити в превозни средства и в багаж на пътници, влизащи от Турция в България и Европейски съюз.

#късове цигари #заловени контрабандни цигари #ГКПП "Малко Търново" #контрабандни цигари

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