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Войната в Украйна: Един човек загина при руски атака с дронове срещу Киев тази нощ

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 00:45 мин.
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войната украйна един човек загина руски атака дронове киев нощ
Снимка: БТА
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Един човек е загинал при руски атака с дронове срещу Киев през изминалата нощ. Съобщава се и за избухнал пожар на бензиностанция.

Въздушно нападение е имало и срещу Одеса, където са пострадали двама души. Вчера за първи път от началото на войната се проведе среща между външните министри на Русия и Германия.

Йохан Вадефул и Сергей Лавров разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН. След разговора Лавров заяви, че "не вижда напредък, и че не е чул нищо по-различно, от това, което Берлин заявява всеки ден".

#атака в Киев #атака с дронове #руска атака #войната в Украйна

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