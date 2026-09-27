Войната в Украйна: Един човек загина при руски атака с дронове срещу Киев тази нощ

Един човек е загинал при руски атака с дронове срещу Киев през изминалата нощ. Съобщава се и за избухнал пожар на бензиностанция.

Въздушно нападение е имало и срещу Одеса, където са пострадали двама души. Вчера за първи път от началото на войната се проведе среща между външните министри на Русия и Германия.

Йохан Вадефул и Сергей Лавров разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН. След разговора Лавров заяви, че "не вижда напредък, и че не е чул нищо по-различно, от това, което Берлин заявява всеки ден".