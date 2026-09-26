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Франция и Полша посягат към титлата на Евроволей 2026

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Поляците се целят към нов европейски връх, докато французите ще се опитат да сложат край на дългото чакане.

Франция и Полша посягат към титлата на Евроволей 2026
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Франция и Полша ще си оспорват титлата на Евроволей 2026 в България, Италия, Финландия и Румъния. Двата отбора ще се срещнат на финала, който ще стартира от 22:00 часа българско време в Милано.


Селекцията на Никола Гърбич се справи със Словения на полуфиналите, като взе своето след 3:0, докато съставът на Андреа Джани среща повече съпротива от Финландия, но в крайна сметка заслужи място в най-важния мач на шампионата на Стария континент след 3:1. Поляците се целят към своята втора поредна и общо трета европейска титла. На сметката си „Дружина полска“ има злато от 2009 година в Турция и от 2023 г. в Италия, България, Северна Македония и Израел.

От своя страна французите ще се опитат да покорят Европа за втори път след 2015 г., когато стъпиха на върха на шампионата, провел се в България и Италия. Самият Джани пък ще трети финал на въпросното първенство с трети различен тим след тези със Словения през 2015 г. и Германия през 2017 г.

Поляците и „петлите“ вече имат един финал на шампионат на Стария континент. През 2009 полският тим срази настоящите двукратни олимпийски шампиони с 3:1 на финала в Измир. Освен това актуалните европейски първенци спечелиха и последния мач между двата отбора, като това се случи през юли, когато ликуваха с 3:1 в Лигата на нациите насред Чикаго.

Мачът за бронза между Словения и Финландия ще стартира от 18:00 часа българско време.

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