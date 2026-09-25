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Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан

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Спорт
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Катастрофа лиши пилота на Кампос Рейсинг от това да продължи да се състезава.

Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан
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Никола Цолов (Кампос Рейсинг) не успя да завърши първото основно състезание за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2, а с това сдаде и лидерската позиция в общото класиране макар и само с една точка на бразилеца Рафаел Камара (Инвикта Рейсинг).

Още на старта българинът успя да спечели две позиции спрямо стартовата си и излезе на осмото място в класирането, но това бе единственото положително нещо, което му се случи в цялата надпревара.

В шестата обиколка Цолов бе извикан в бокса за смяна гумите и след нея той излезе на 18-а позиция на пистата. Това се дължеше на проблем при смяната на задна лява гума, което позволи на четирима други пилоти да го задминат на алеята за излизане от бокса. Освен това маршалите обявиха, че ще разгледат и излизане на българина от очертанията в питлейна, когато пътят му бе пресечен от Джошуа Дурксен.

Цолов нямаше късмет и в друга ситуация малко след това, при която на пистата излезе кола за сигурност. Това позволи на лидерите да направят "безплатен" стоп в бокса за смяна на гумите.

При рестартирането на състезанието в 11-ата обиколка в дъното на колоната се получи сблъсък между няколко автомобила. Един от тях бе този на Цолов, който отпадна от надпреварата. Пилотът на Кампос Рейсинг се заби в намиращия се пред него Дурксен, който пък спря, защото други два автомобила в непосредствена близост до него се удариха.

Това доведе до червен флаг, за да могат домакините да разчистят пистата. По време на спирането маршалите обявиха, че Цолов ще бъде наказан с допълнителни пет секунди заради инцидента в бокса. Тъй като българинът вече бе отпаднал, санкцията му ще се пренесе за утрешното второ основно състезание, а нейната форма ще бъде уточнена допълнително от рейс контрола.

Състезанието се поднови, но вместо с брой обиколки бе решено то да завърши по време. Така за пилотите останаха 17 минути, в които да излъчат победителя в Баку.

Категорично най-бърз бе ирландецът Алекс Дън от Родин Моторспорт, който успя да спечели с близо пет секунди аванс пред съотборника си Мартиниус Стеншорн. Трети остана шведът Дино Беганович от ДАМС, който записа втори подиум за деня след победата си в спринтовото състезание сутринта.

Четвъртото място до последно се държеше от Ноел Леон. Мексиканският съотборник на Никола Цолов в Кампос обаче допусна да бъде изпреварен от Рафаел Камара на финалната права в последната обиколка и така четвъртото място отиде при бразилеца.

С него той поведе в генералното класиране със 182 точки - с точка повече от Цолов, който вече е втори. Трети със 174 точки пък излезе Алекс Дън, който също се намеси в борбата за титлата.

Второто основно състезание в Азербайджан ще бъде утре от 10:00 часа сутринта българско време.


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От 13:00 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку.
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#Гран При на Азербайджан #Формула 2 #Никола Цолов

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