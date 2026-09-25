НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия

От красивите брегове на Адриетическо море, през забележителните планински масиви, до сърцето на Загреб.

За 11-та поредна година Хърватия приема едни от най-добрите колездачи в света.

Очакват ги близо хиляда състезателни километра, разделени в 6 етапа с непредвидим развой.

Кой ще наследи на трона двукратния шампион Брендън Макнълти?

Гледайте колездачната обиколка на Хърватия от 22 до 27 септември по БНТ 3. Прякото предаване в петък, 25 септември започва в 15:00 ч., а в събота и неделя в 14:00!