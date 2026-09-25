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Макс Верастапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
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Квалификацията за място ще се проведе по-късно днес, а състезанието за Голямата награда на Азербайджан е в събота.

Макс Верастапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1
Снимка: БТА
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Макс Верстапен завърши с най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1. Пилотът на Ред Бул направи най-бърза обиколка за 1:43.922 минути на пистата в Баку.

Бившият световен шампион изпревари Джордж Ръсел, след като състезателят на Мерцедес водеше след първите две тренировки. Британецът е на 0.099 секунди зад лидера.

Трети се нареди Люис Хамилтън с Ферари, на 0.111 секунди от Верстапен. Сесията в петък беше оспорвана, като първите четирима пилоти се събраха в рамките на по-малко от 4 десети от секундата.

Първата петица се допълва от лидера в генералното класиране до момента Кими Антонели с Мерцедес и Шарл Льоклер с Ферари.

Квалификацията за място ще се проведе по-късно днес, а състезанието за Голямата награда на Азербайджан е в събота.

#Формула 1 сезон 2026 #Макс Верстапен

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