Макс Верастапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1

Макс Верстапен завърши с най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1. Пилотът на Ред Бул направи най-бърза обиколка за 1:43.922 минути на пистата в Баку.

Бившият световен шампион изпревари Джордж Ръсел, след като състезателят на Мерцедес водеше след първите две тренировки. Британецът е на 0.099 секунди зад лидера.

Трети се нареди Люис Хамилтън с Ферари, на 0.111 секунди от Верстапен. Сесията в петък беше оспорвана, като първите четирима пилоти се събраха в рамките на по-малко от 4 десети от секундата.

Първата петица се допълва от лидера в генералното класиране до момента Кими Антонели с Мерцедес и Шарл Льоклер с Ферари.

Квалификацията за място ще се проведе по-късно днес, а състезанието за Голямата награда на Азербайджан е в събота.