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Алонсо: Формула 1 не може да продължава по този начин

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Спорт
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Двукратният световен шампион обмисля край на кариерата си.

фернандо алонсо постави бъдещето формула въпрос
Снимка: AP Photo
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Фернандо Алонсо все още не е взел решение дали ще продължи кариерата си във Формула 1 и през 2027 година, но двукратният световен шампион вече отправи сериозна критика към случващото се в спорта.

Испанецът има едва три точки през настоящия сезон, като проблемите на Астън Мартин и Хонда с конкурентоспособността на автомобила и двигателя поставят под въпрос бъдещето му в шампионата. След обновленията за Гран При на Унгария и подобренията по двигателя за Гран При на Нидерландия се наблюдава известен прогрес, но тимът все още е далеч от челото.

На този фон се появиха информации, че президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем се опитва да помогне на Хонда да достигне конкурентно ниво, за да може Астън Мартин да задържи Алонсо и през 2027 година. Според публикациите Бин Сулайем е определил представянето на испанеца като „неприемливо“ преди домашното му състезание.

Алонсо заяви, че не е разговарял директно с президента на ФИА, но поддържа редовен контакт със Стефано Доменикали и е категоричен, че Формула 1 трябва да направи промени.

„Не знам, имам много неща, които трябва да обмисля, за да взема решение за следващата година“, заяви Алонсо в отговор на въпрос за усилията на Бин Сулайем.

„Не съм говорил с него, но говоря със Стефано Доменикали редовно всяка седмица, защото Формула 1 не може да продължава по този начин. Не можем да чакаме до 2031 година, за да имаме истински спорт, така че смятам, че е моя отговорност да им помогна с опита си, за да подобрим тези неща", сподели Алонсо.

Двукратният световен шампион даде показателен пример с поведението на автомобилите на пистата в Мадрид, за да обясни защо според него ролята на пилота е станала прекалено малка.

„На завой 12 (на пистата в Мадрид), който и да е най-бърз там – не искам да споменавам име, но не може Майкъл (Клейтън, пресаташето на Астън Мартин) да е по-бърз от Макс Верстапен, ако има повече батерия. Завой 12 е толкова невероятен завой, че Макс Верстапен трябва да прави разликата в сравнение с Майкъл, а в момента това е невъзможно.

„Тъжно е по някакъв начин с това поколение болиди да дойдеш на толкова хубава писта като тази, с предизвикателства като „Ла Монументал“, а приносът на пилота да е почти нулев", каза още Алонсо.

#Фернандо Алонсо

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