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Макс Верстапен спечели първия си полпозишън за сезона, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Бахрейн

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Състезанието за Гран При на Бахрейн, 16-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 10:00 часа българско време.

Макс Верстапен спечели първия си полпозишън за сезона, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Бахрейн
Снимка: БГНЕС
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Макс Верстапен бе най-бърз на пистата „Сепанг“ в Малайзия и спечели първия си полпозишън за сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Бахрейн.

Четирикратният шампион направи две обиколки, които му бяха достатъчни за първото място, като в крайна сметка той спечели с време от 1:35.130 минути.

Люис Хамилтън остана втори, след като направи силен финален тур, но завърши на 0.298 секунди зад Верстапен.

Трети в квалификацията остана съотборникът на Верстапен в Ред Бул Исак Хаджар, който завърши на 0.428 секунди зад нидерландеца. Хаджар обаче ще потегли осми, тъй като е наказан с пет позиции за използването на допълнителен двигател с вътрешно горене този уикенд.

Така от третото място ще стартира лидерът в световния шампионат Андреа Кими Антонели. Италианецът успя да изпревари съотборника си Джордж Ръсел, който след наказанието на Хаджар ще стартира едва седми. Двамата пилоти на Мерцедес ще бъдат разделени от Шарл Леклер, Ландо Норис и Оскар Пиастри. Петия ред на старта ще оформят Пиер Гасли и Габриел Бортолето.

Състезанието за Гран При на Бахрейн, 16-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 10:00 часа българско време.

#Формула 1 сезон 2026 #Макс Верстапен

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