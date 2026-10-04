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Проливен дъжд бави началото на Гран при на Бахрейн

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Спорт
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Стартът на пистата "Сепанг" в Малайзия ще бъде след 10:30 часа българско време.

Проливен дъжд бави началото на Гран при на Бахрейн
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Проливен дъжд бави началото на състезанието за Голямата награда на Бахрейн във Формула 1, което тази година се провежда на пистата "Сепанг" в Малайзия заради военния конфликт в Близкия изток.

Надпреварата трябваше да започне в 10:00 часа българско време, но около 20 минути преди това да се случи над района на Куала Лумпур заваля изключително силен дъжд, който създава предпоставки за това здравето на пилотите да бъде в опасност.

От рейс контрола пуснаха кола за сигурност на пистата, но оценката след нейната поява бе, че все още е рано да стартиране.

Официален час, в който състезанието ще започне, все още няма, по всичко изглежда това няма да бъде преди 10:30 българско време.

#Гран при на Бахрейн 2026 #Формула 1 сезон 2026

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