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Кими Антонели начело преди квалификацията за Гран При на Бахрейн

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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Пилотът на Мерцедес завъртя обиколка за 1:36.302, с която изпревари с 0.278 секунди Макс Верстапен, чийто съотборник в Ред Бул Исак Хаджар оформи тройката с пасив от 0.558.

Кими Антонели начело преди квалификацията за Гран При на Бахрейн
Снимка: БГНЕС
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Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели оглави класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Бахрейн, която се провежда на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Във финалния час за подготовка край Куала Лумпур пилотът на Мерцедес завъртя обиколка за 1:36.302, с която изпревари с 0.278 секунди Макс Верстапен, чийто съотборник в Ред Бул Исак Хаджар оформи тройката с пасив от 0.558. Джордж Ръсел остана на четвъртото място, изоставайки с цели 0.610 от своя съотборник Антонели, като двамата направиха своите обиколки при идентични условия на пистата.

Шарл Льоклер, който беше най-бърз във вчерашната втора тренировка, зае петото място на 0.714, а на 0.025 зад монегаска се класира и неговият съотборник във Ферари Люис Хамилтън. Ландо Норис и Оскар Пиастри от Макларън се наредиха седми и осми пред Франко Колапинто и Арвид Линдблад, които оформиха челната десетка в края на третата тренировка в Малайзия.

Сесията беше спряна малко преди средата ѝ, защото имаше отломки върху състезателната линия на изхода от деветия завой. Въпросните отломки паднаха от предното дясно колело на колата на Оливър Беарман, но не стана ясно какво точно е паднало на пистата, защото не беше от гумата, а комуникацията между пилота от Хаас беше кодирана.

Уикендът за Гран При на Бахрейн, 16-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 11:00 часа българско време с квалификацията на „Сепанг“.

#Кими Антонели # Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

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