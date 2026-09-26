БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2...
Чете се за: 02:50 мин.
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани...
Чете се за: 03:15 мин.
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Триумф за Джордж Ръсел в Гран при на Азербайджан

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

Пилотът на Мерцедес потегли от първа позиция и не изпусна лидерството до финала.

Джордж Ръсел
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Джордж Ръсел записа третата си победа от началото на сезона във Формула 1, след като спечели състезанието за Гран при на Азербайджан и завърши пълната си доминация в Баку. Пилотът на Мерцедес потегли от първа позиция и не изпусна лидерството до финала.

Макс Верстапен остана втори, а Исак Хаджар донесе двоен подиум за Ред Бул, финиширайки трети. Шарл Льоклер завърши четвърти, докато Андреа Кими Антонели се пребори за петото място и добави ценни точки към актива си.

Ръсел направи отличен старт и запази първата си позиция, а Оскар Пиастри изпревари Льоклер за второто място. Пилотът на Ферари се оказа големият губещ в началото, като само за няколко обиколки се смъкна с три позиции. В същото време Антонели трудно проби към челната десетка.

След 14 обиколки Ръсел имаше преднина от седем секунди пред Пиастри, който трябваше да се защитава от Верстапен. Нидерландецът се движеше плътно зад него и изглеждаше по-бърз на най-дългата права в шампионата, но така и не намери възможност за изпреварване.

Верстапен стартира със среднотвърди гуми, докато Пиастри и останалите пилоти около него бяха със софт. С напредването на състезанието деградацията на гумите на световния шампион се увеличи и той загуби темпо. Антонели пък влезе в топ 10 в 17-ата обиколка след изпреварване срещу Оливър Берман.

Първите спирания в бокса започнаха в 31-вата обиколка след катастрофа на Алекс Албън. При разместването на стратегията Ферстапен получи гуми софт, докато Пиастри остана с медиум. След рестарта нидерландецът излезе втори още в първия завой и започна да притиска Ръсел.

Последва нов инцидент, който отново изкара автомобила на сигурността. Двете коли на Алпин се удариха една в друга и заедно изпратиха Ландо Норис в огражденията. След подновяването на състезанието Ръсел отново удържа първата позиция, докато проблемите за Макларън продължиха.

В края на първата обиколка след рестарта Пиастри пропусна точката за спиране в първи завой, излезе извън трасето и окончателно сложи край на шансовете си за силен резултат. Така уикендът се превърна в разочарование за тима, който е световен шампион при конструкторите.

Верстапен остана близо до Ръсел до финала, но не успя да атакува успешно лидера. Хаджар завърши трети и осигури двойния подиум за Ред Бул, а Льоклер финишира четвърти. Антонели пък изпревари Люис Хамилтън и зае петото място.

Италианецът прибави десет точки към актива си, който вече е 302. Ръсел е с 236 точки преди следващото състезание – Гран при на Малайзия през идната седмица.

Свързани статии:

Джордж Ръсел над всички в Гран при на Азербайджан
Джордж Ръсел над всички в Гран при на Азербайджан
Британецът ще застане начело на решетката за пети път през сезона...
Чете се за: 02:50 мин.
Пълна доминация за Джордж Ръсел в Баку
Пълна доминация за Джордж Ръсел в Баку
Пилотът на Мерцедес направи най-добра обиколка и във втората сесия.
Чете се за: 02:10 мин.
# Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел #Гран При на Азербайджан #Макс Верстапен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
1
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност
2
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
3
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
4
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
5
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
Облачно време и валежи в съботния ден
6
Облачно време и валежи в съботния ден

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
6
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...

Още от: Формула 1

Джордж Ръсел над всички в Гран при на Азербайджан
Джордж Ръсел над всички в Гран при на Азербайджан
Макс Верастапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1 Макс Верастапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1
Чете се за: 01:07 мин.
Пълна доминация за Джордж Ръсел в Баку Пълна доминация за Джордж Ръсел в Баку
Чете се за: 02:10 мин.
Джордж Ръсел записа най-добра обиколка в първата тренировка на Формула 1 в Баку Джордж Ръсел записа най-добра обиколка в първата тренировка на Формула 1 в Баку
Чете се за: 01:27 мин.
Монако ще приеме един от десетте спринта на Формула 1 през следващата година Монако ще приеме един от десетте спринта на Формула 1 през следващата година
Чете се за: 05:12 мин.
Формула 1 с критики към новото трасе в Мадрид още след дебюта Формула 1 с критики към новото трасе в Мадрид още след дебюта
Чете се за: 06:40 мин.

Водещи новини

При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро задържаха на ГКПП "Лесово" (СНИМКИ)
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Патриарх Даниил в Йерусалим: Молим се за мир сред всички народи и изповедания Патриарх Даниил в Йерусалим: Молим се за мир сред всички народи и изповедания
Чете се за: 10:37 мин.
По света
Четирима души загинаха при срутване на сграда в центъра на Атина,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани за очаквана...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в...
Чете се за: 02:22 мин.
Икономика
Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ