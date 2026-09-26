Триумф за Джордж Ръсел в Гран при на Азербайджан

Джордж Ръсел записа третата си победа от началото на сезона във Формула 1, след като спечели състезанието за Гран при на Азербайджан и завърши пълната си доминация в Баку. Пилотът на Мерцедес потегли от първа позиция и не изпусна лидерството до финала.

Макс Верстапен остана втори, а Исак Хаджар донесе двоен подиум за Ред Бул, финиширайки трети. Шарл Льоклер завърши четвърти, докато Андреа Кими Антонели се пребори за петото място и добави ценни точки към актива си.

Ръсел направи отличен старт и запази първата си позиция, а Оскар Пиастри изпревари Льоклер за второто място. Пилотът на Ферари се оказа големият губещ в началото, като само за няколко обиколки се смъкна с три позиции. В същото време Антонели трудно проби към челната десетка.

След 14 обиколки Ръсел имаше преднина от седем секунди пред Пиастри, който трябваше да се защитава от Верстапен. Нидерландецът се движеше плътно зад него и изглеждаше по-бърз на най-дългата права в шампионата, но така и не намери възможност за изпреварване.

Верстапен стартира със среднотвърди гуми, докато Пиастри и останалите пилоти около него бяха със софт. С напредването на състезанието деградацията на гумите на световния шампион се увеличи и той загуби темпо. Антонели пък влезе в топ 10 в 17-ата обиколка след изпреварване срещу Оливър Берман.

Първите спирания в бокса започнаха в 31-вата обиколка след катастрофа на Алекс Албън. При разместването на стратегията Ферстапен получи гуми софт, докато Пиастри остана с медиум. След рестарта нидерландецът излезе втори още в първия завой и започна да притиска Ръсел.

Последва нов инцидент, който отново изкара автомобила на сигурността. Двете коли на Алпин се удариха една в друга и заедно изпратиха Ландо Норис в огражденията. След подновяването на състезанието Ръсел отново удържа първата позиция, докато проблемите за Макларън продължиха.

В края на първата обиколка след рестарта Пиастри пропусна точката за спиране в първи завой, излезе извън трасето и окончателно сложи край на шансовете си за силен резултат. Така уикендът се превърна в разочарование за тима, който е световен шампион при конструкторите.

Верстапен остана близо до Ръсел до финала, но не успя да атакува успешно лидера. Хаджар завърши трети и осигури двойния подиум за Ред Бул, а Льоклер финишира четвърти. Антонели пък изпревари Люис Хамилтън и зае петото място.

Италианецът прибави десет точки към актива си, който вече е 302. Ръсел е с 236 точки преди следващото състезание – Гран при на Малайзия през идната седмица.