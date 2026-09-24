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Джордж Ръсел записа най-добра обиколка в първата тренировка на Формула 1 в Баку

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Джордж Ръсел записа най-добра обиколка в първата тренировка на Формула 1 в Баку
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Джордж Ръсел даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1, а неговият съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели зае петата позиция, след като болидът му загуби хидравлично налягане.

Първата тренировъчна сесия по градските улици на Баку бе трудна и много пилоти така и не направиха летящи обиколки, а други бяха спрени с жълти флагове. Ръсел също прекрати преждевременно първия си бърз тур, но по-късно записа време 1:45.387 минути, с което оглави класирането. Той бе с четири десети от секундата по-бърз от Макс Ферстапен от Ред Бул, а Шарл Льоклер и Люис Хамилтън заеха трето и четвърто място с Ферари.

Антонели остана на пета позиция, а Оскар Пиастри завърши на шесто място. Неговият съотборник в Макларън Ландо Норис завърши сесията едва 14-и, след като не успя да запише бърза обиколка с гумите софт.

Исак Хаджар остана 20-и с втория болид на Ред Бул, след като получи технически проблем.

#Джордж Ръсел

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