Монако ще приеме един от десетте спринта на Формула 1 през следващата година

Монако ще приеме за първи път в историята спринтово състезание във Формула 1 през следващата година, а в календара попадат точно десет 100-километрови надпревари, обяви ФИА. Сезонът ще включва 24 състезания и ще започне на 14 март в Бахрейн, а краят е насрочен за 12 декември в Абу Даби.

Първите тестове за новата година ще бъдат проведени между 24 и 27 февруари в Сахир, а втората порция е на 21 март в Саудитска Арабия. Новите писти във Формула 1 са Португалия (20 юни) и Турция (3 октомври), като те заменят състезанията в Зандвоорт и Барселона.

Включването на Монако в списъка със спринтови надпревари най-вероятно изненадва мнозина, тъй като тясното трасе и резките завои правят изпреварванията почти невъзможни, пише агенция Ройтерс. Това прави квалификацията изключително важна, а Формула 1 ще проведе цели две в Гран при уикенда в Княжеството - една за спринт и една за основно състезание.

Идеята на Формула 1 е да замени втората тренировка в петък със спринтова квалификация, което би трябвало да предизвика по-голям зрителски интерес. Съботното 100-километрово състезание дава осем точки на победителя, така че пилотите вече имат за печелене максимум от 33, вместо доскорошните 25 от основното състезание.

Календарът за 2026 включваше рекордните до момента шест спринта, но изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали заяви през август, че все повече трасета искат да бъдат включени в програмата, въведена през 2021. От шампионата подчертаха, че общата аудитория при спринтовите уикенди е с 12% по-висока от стандартната. Квалификацията пък е три пъти по-популярна от всяка свободна тренировка.

Бахрейн, Австралия (Мелбърн), Япония (Сузука), Монако и Абу Даби (Яс Марина) ще проведат спринтове за първи път в историята, а останалите ще бъдат организирани в Канада (Монреал), Великобритания (Силвърстоун), Италия (Монца), Бразилия (Интерлагос) и Катар (Лусаил). Това означава, че три от първите четири кръга ще включват и съботен старт.

"Доволни сме да приветстваме Португалия и Турция в шампионата и да увеличим спринтовите състезания до 10. С това ще предложим на феновете по-голям интензитет, драма и екшън гума до гума, което прави нашия спорт толкова специален", каза Доменикали, цитиран от Ройтерс.

Австралия (4 април), Япония (11 април) и Китай (18 април) ще формират етап от три поредни състезания преди старта в Маями (2 май). Следват Канада (23 май) и Монако (6 юни). Азербайджан (26 септември), Турция (3 октомври) и Сингапур (10 октомври) оформят още една серия от три поредни уикенда, а последната е в Остин (24 октомври), Мексико (31 октомври) и Бразилия (7 ноември).

Следващият сезон ще завърши по-късно от нормалното с поредни спринтови уикенди в Катар (5 декември) и Абу Даби (12 декември). Тазгодишният календар също завършва в ОАЕ, но ситуацията в Близкия изток продължава да бъде несигурна и това състезание може да бъде преместено на Имола.

Календар на Формула 1 за 2027:

1. Бахрейн (Сахир) 12-14 март спринт

2. Саудитска арабия (Джеда) 19-21 март

3. Австралия (Мелбърн) 02-04 април спринт

4. Япония (Сузука) 09-11 април спринт

5. Китай (Шанхай) 16-18 април

6. САЩ (Маями) 30 април - 02 май

7. Канада (Монреал) 21-23 май спринт

8. Монако 04-06 юни спринт

9. Португалия (Портимао) 18-20 юни

10. Великобритания (Силвърстоун) 02-04 юли спринт

11. Австрия (Шпийлберг) 09-11 юли

12. Белгия (Спа-Франкоршан) 23-25 юли

13. Унгария (Будапеща) 30 юли - 01 август

14. Италия (Монца) 03-05 септември спринт

15. Испания (Мадрид) 10-12 септември

16. Азербайджан (Баку) 24-26 септември

17. Турция (Истанбул) 01-03 октомври

18. Сингапур 08-10 октомври

19. САЩ (Остин) 22-24 октомври

20. Мексико (Мексико Сити) 29-31 октомври

21. Бразилия (Сао Пауло) 05-07 ноември спринт

22. САЩ (Лас Вегас) 18-20 ноември

23. Катар (Лусаил) 03-05 декември спринт

24. Абу Даби (Яс Марина) 10-12 декември спринт