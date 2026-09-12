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Ландо Норис с полпозишън пред Антонели в Мадрид

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Спорт
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Британецът стигна до третия си полпозишън за сезона с впечатляваща последна бърза обиколка.

Ландо Норис
Снимка: БГНЕС
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Ландо Норис ще потегли от първа позиция в утрешната Гран При на Испания в Мадрид, след като световният шампион спечели квалификацията с изключително малка разлика.

Британецът стигна до третия си полпозишън за сезона с впечатляваща последна бърза обиколка, в която спря хронометрите на 1:31.824. Норис изпревари само с 0.011 секунди лидера в генералното класиране Андреа Кими Антонели.

Италианецът също направи страхотен тур и вече изглеждаше сигурен в първото си място, но Норис го изненада в самия край и измъкна полпозишъна.

Макс Верстапен ще стартира трети, след като остана на 0.140 секунди от Норис. До него на втория ред ще бъде Люис Хамилтън.

Британецът беше най-бърз след първите летящи обиколки в третата фаза на квалификацията и впоследствие подобри времето си. Въпреки това той загуби три позиции и ще потегли четвърти.

Шарл Леклер ще стартира пети, а до него на третия ред ще бъде Джордж Ръсел. Топ 10 допълват Оскар Пиастри, Лиам Лоусън, Франко Колапинто и Арвид Линдблад.

Само седмица след впечатляващия си полпозишън на „Монца“ Пиер Гасли преживя сериозно разочарование. Пилотът на Алпин не успя да стигне до третата фаза и остана 14-и, като изостана с 0.549 секунди от Линдблад.

Нико Хюлкенберг беше най-близо до място в топ 10, но германецът остана само на 0.019 секунди от Линдблад. Той ще стартира 11-и, а до него на шестия ред ще бъде съотборникът му в Ауди Габриел Бортолето.

Естебан Окон и Пиер Гасли ще оформят седмия ред, а Юки Цунода и Алекс Албон ще потеглят от осмия.

Домашната публика също нямаше повод за радост. И Карлос Сайнц, и Фернандо Алонсо отпаднаха още в първата фаза на квалификацията. Сайнц остана 17-и, само на 0.005 секунди зад съотборника си в Уилямс Албон, докато Алонсо се нареди 18-и.

Заедно с двамата испанци още в първата част бяха елиминирани Серхио Перес, Валтери Ботас, Оливър Беарман и Ланс Строл.

Беарман изобщо не участва в квалификацията след тежката си катастрофа в края на третата свободна тренировка. Строл също остана без записано време. Канадецът така или иначе трябваше да стартира последен заради използването на допълнителни компоненти в задвижващата си система. Той излезе на трасето, но не записа нито една бърза обиколка.

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#Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026 #Ландо Норис

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